23.08.2019 11:27

11 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

SİVAS - Sivas'ta 11 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde Ankara Karayolu Adliye Kavşağında meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. B.A. yönetiminde ki 38 AAJ 465 plakalı otomobil ile M.D.F. yönetiminde ki 06 EB 8458 plakalı otomobil çarpışması sonucu biri bebek 11 kişi yaralanmıştı. Görüntüler incelendiğinde kazaya sürücülerin ışıklara riayet etmemesi, yavşağa yaklaşırken hız kesmemeleri ve kontrolsüz geçiş yapmalarının neden olduğu anlaşıldı. Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA