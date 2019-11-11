11 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı
11 Kasım 2019 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:40 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Çeyrek Final Karş.
02:30 Süper Lig Özetler
02:45 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Çeyrek Final Karş.
03:45 Teknik Analiz
05:55 TFF 1. Lig Özetler
06:15 Süper Lig Özetler
06:43 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:40 Almanya Bundesliga Özetler
11:00 Spor Manşet
12:20 TFF 1. Lig Özetler
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:30 Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:20 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Karş. Özetler
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 İngiltere Premier Lig Özetler
17:30 Spor Akşamı
18:00 Süper Lig Özetler
18:30 Spor Merkezi
20:30 Spor Ana Haber
21:30 Stadyum
23:30 90'dan Sonra