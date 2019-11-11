11 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

11.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 11.11.2019 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:40 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Çeyrek Final Karş.

02:30 Süper Lig Özetler

02:45 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Çeyrek Final Karş.

03:45 Teknik Analiz

05:55 TFF 1. Lig Özetler

06:15 Süper Lig Özetler

06:43 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:40 Almanya Bundesliga Özetler

11:00 Spor Manşet

12:20 TFF 1. Lig Özetler

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:30 Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:20 2019 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Grup Karş. Özetler

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:00 İngiltere Premier Lig Özetler

17:30 Spor Akşamı

18:00 Süper Lig Özetler

18:30 Spor Merkezi

20:30 Spor Ana Haber

21:30 Stadyum

23:30 90'dan Sonra

Kaynak: InterSinema.com