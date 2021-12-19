11 kamyonet çalan 2 şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
KAYSERİ'de son 10 gün içinde 11 kamyonet çalan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 10 günde 11 kamyonet çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını M.H. ve M.A'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.- Kayseri