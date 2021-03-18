105 gram kokaini 'Gece' buldu
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105 gram kokaini 'Gece' buldu

18.03.2021 19:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:23

105 gram kokaini 'Gece' buldu Amasya'nın Merzifon ilçesinde satışa hazırlanan 105 gram kokaini, şüphelilerin gizlediği yerden narkotik köpeği 'Gece' buldu.

105 gram kokaini 'Gece' buldu

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde satışa hazırlanan 105 gram kokaini, şüphelilerin gizlediği yerden narkotik köpeği 'Gece' buldu.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir çalışma başlattı. Zehir tacirlerini yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, takibe aldıkları şüpheli aracı durdurdu. Araçta ve araç içerisinde bulunan şüpheli B.U. ve M.N.K.'nın üzerinde narkotik köpeği 'Gece' ile birlikte arama yapıldı. Yapılan aramalarda çantanın içerisinde gizlenmiş, satışa hazır durumdaki 105 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra şüpheliler adliyeye sevk edilecek.

105 gram kokaini 'Gece' buldu
105 gram kokaini 'Gece' buldu
105 gram kokaini 'Gece' buldu
105 gram kokaini 'Gece' buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAŞAR BAŞKURT

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