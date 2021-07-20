101 yaşındaki kaplumbağaya hortumlu serinlik
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101 yaşındaki kaplumbağaya hortumlu serinlik

101 yaşındaki kaplumbağaya hortumlu serinlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu meyvelerle serinleyip, bakıcılarının kendilerini ıslatmasıyla keyifli vakit geçiriyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu meyvelerle serinleyip, bakıcılarının kendilerini ıslatmasıyla keyifli vakit geçiriyor. 101 yaşındaki kaplumbağa da hortumla serinlemenin keyfini sürüyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde içinde 250'nin üzerinde türü ve 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sıcaktan bunalan hayvanlar, buzlu meyvelerin keyfini sürüyor. Bazı hayvanlar, bakıcıları tarafından ıslatılarak serinletilirken, bazıları ise hem buzlu meyveleri yerken hem de yaşam alanlarının içerisinde bulunan havuzlara girerek keyifli vakit geçiriyor.

"Hem ferahlıyorlar hem rahatlıyorlar"

Son zamanlarda havaların çok sıcak olduğunu ve bu sıcaktan hayvanların çok fazla bunaldığını söyleyen Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Veteriner Sağlık Teknikeri Esra Kemal, "Hayvanat bahçemizde 200'ün üzerinde tür, 2 bin 500'ün üzerinde de nüfusa sahip hayvan bulunmaktadır. Aynı zamanda Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'nin tam üyesidir. Son zamanlarda havalar çok sıcak ve biz de bu sıcaklardan bunalıyoruz. Hayvanlar da aynı şekilde sıcaklardan çok bunalıyorlar. Biz de hayvanları biraz olsun serinletmek, rahatlatmak amacıyla onlara buzlu meyveler hazırlıyoruz. Buzlu meyveleri yedikten sonra hem çok serinliyorlar, rahatlıyorlar hem de ziyaretçiler açısından görsel bir şölen oluşuyor. Onun dışında daha iri yapılı canlılar için suyla ıslatarak serinletme yapıyoruz. Aynı şekilde onlar da böylece ferahlayıp rahatlıyorlar" dedi.

Buzlu meyveleri maymun türlerinin daha çok sevdiğini söyleyen Kemal, "Özellikle cüce maymunlar, lemurlara hava çok sıcaksa her gün mutlaka buzlu meyve vermeye dikkat ediyoruz. Ayılar da özellikle buzlu meyveleri çok seviyor. Ayı ve diğer büyük canlılar aynı zamanda havuzlarına girerek de serinleyebiliyorlar" diye konuştu. - KOCAELİ

101 yaşındaki kaplumbağaya hortumlu serinlik
101 yaşındaki kaplumbağaya hortumlu serinlik
101 yaşındaki kaplumbağaya hortumlu serinlik
101 yaşındaki kaplumbağaya hortumlu serinlik
101 yaşındaki kaplumbağaya hortumlu serinlik
101 yaşındaki kaplumbağaya hortumlu serinlik
101 yaşındaki kaplumbağaya hortumlu serinlik
101 yaşındaki kaplumbağaya hortumlu serinlik
101 yaşındaki kaplumbağaya hortumlu serinlik
101 yaşındaki kaplumbağaya hortumlu serinlik
101 yaşındaki kaplumbağaya hortumlu serinlik
101 yaşındaki kaplumbağaya hortumlu serinlik
101 yaşındaki kaplumbağaya hortumlu serinlik
101 yaşındaki kaplumbağaya hortumlu serinlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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