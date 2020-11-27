100 bin TL altı araçlar! 2020 uygun fiyatlı ucuz arabalar listesi!

Ticaret Bakanlığı, gümrükte evrak eksikliğinden yakalanan ya da sahipleri tarafından gidecekleri ülkelere götürülmeyen araçları belirli periyotlarda satışa sunuyor. Araç piyasasının yükselmesi ile uygun fiyata otomobil almak isteyenler, ihaleye katılarak piyasa değerinin çok altından araç sahibi olabiliyor.