KADIKÖY D-100 BAĞLANTI YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI - Haberler
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KADIKÖY D-100 BAĞLANTI YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KADIKÖY D-100 BAĞLANTI YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

KADIKÖY, D-100 bağlantı yolunda 3 araç ile motosikletin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

KADIKÖY, D-100 bağlantı yolunda 3 araç ile motosikletin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında D - 100 bağlantı yolu Uzunçayır Metrobüs Durağı yakınında Ankara istikametinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı 06 HT 525 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan üzerinde iki kişinin olduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, önündeki 34 JZ 0053 plakalı otomobile çarptı. Motosiklet ile üzerindeki 2 kişi savrulurken otomobil, önündeki 34 ET 9343 plakalı başka otomobile çarptı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Hakan Aydın, "Trafik tıkandı. Maç çıkışı, bugün haliyle buralar kalabalıktı. Yavaşladım dörtlüleri yaktım. Arkamdaki araç da dörtlüleri yaktı. Bir anda arka arkaya girdik. Benim de ayağım frende olmasaydı ben de önümdeki araca vurmuştum" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KADIKÖY D-100 BAĞLANTI YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

KADIKÖY D-100 BAĞLANTI YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

KADIKÖY D-100 BAĞLANTI YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

KADIKÖY D-100 BAĞLANTI YOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

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