10 yıldır eşinin mezarını her gün ziyaret ediyor
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10 yıldır eşinin mezarını her gün ziyaret ediyor

10 yıldır eşinin mezarını her gün ziyaret ediyor Kahramanmaraş'ta 83 yaşındaki Orhan Kalaycı, 10 yıl önce hayatını kaybeden eşinin mezarını her gün 15 kilometre yürüyerek ziyaret ediyor Orhan Kalaycı, koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılınca...

11.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:29

10 yıldır eşinin mezarını her gün ziyaret ediyor

Kahramanmaraş'ta 83 yaşındaki Orhan Kalaycı, 10 yıl önce hayatını kaybeden eşinin mezarını her gün 15 kilometre yürüyerek ziyaret ediyor

Orhan Kalaycı, koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılınca mezar ziyaretlerine yeniden başladı

Orhan Kalaycı, mezar başında, "Kusura bakma hanım, artık günde 1 kere geleceğim havalar ısındı" diyerek eşine seslendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 83 yaşındaki Orhan Kalaycı, 10 yıl önce hayatını kaybeden karısının mezarını her gün 15 kilometre yürüyerek ziyaret edip dua okuyor.

Onikişubat ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Orhan Kalaycı (83), 1964 yılında evlendiği eşi Adeviye Kalaycı'yı 76 yaşında kaybetti. 2010 yılında eşinin ölümüne dayanamayan Orhan Kalaycı, ikamet ettiği mahalleden Şeyh Adil Mezarlığına kadar her gün yaklaşık 15 kilometre yürüyerek gidip geliyor.

Korona visür tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen kısıtlamanın kaldırılmasından sonra yeniden mezarlığın yolunu tutan Kalaycı, eşinin mezarını 10 yıldır ziyaret ettiğini ve onu çok sevdiğini söyledi.

Eşinin mezarı başında, "Kusura bakma hanım, artık günde 1 kere geleceğim havalar ısındı" diyerek seslenen Kalaycı, "Yaz mevsiminde hem sabah, hem de öğleden sonra evden çıkıp geliyordum. Orman Bölge Müdürlüğü'nün oraya kadar yürüyerek gidip geliyorum ve hiç otobüse binmem. Virüsten sonra gelemiyordum yasağın kalktığını da duyunca bugün yeniden gelmeye başladım" ifadesini kullandı.

"Hiç birbirimizi incitmedik"

Eşinin kendisini hiç incitmediğini söyleyen Kalaycı, "Bana hiçbir zaman şundan, bundan isterim diye dert yanmadı. Bir gün yırtık fistanını gösterdi ve benden 100 lira istedi, ben de kendisine 200 lira verdim git iki tane fistan al dedim. Şimdikilerin dolabında 10 tane 20 tane elbise var" diye konuştu.

Eşiyle olan bir anısını da anlatan Kalaycı, "Diyarbakır'a pamuk sulamaya giderdim ve çalışırken hafif bir rüzgar esti. Hanımın kokusu geldi ve ben olduğum yere düştüm. O olaydan 62 gün sonra Kahramanmaraş'a geldim ve benim yaşadığım olayın aynısını eşim de yaşamış. Allah'ın hikmeti ve bu sevgiden olmuştur. Şimdikilerin derdi, 'ver para, ver para' başka dertleri yok" diye konuştu.

10 yıldır eşinin mezarını her gün ziyaret ediyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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