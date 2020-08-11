10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik. ERDOĞAN, RİZE'DE HES AÇILIŞINA KATILDI Başbakan Erdoğan, Rize'nin İkizdere ilçesi Cevizlik köyünde yapımı tamamlanan HES ve Regülatörü'nün açılışına katıldı. ATALAY, MOBESE MERKEZİNİN AÇILIŞINA KATILDI İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ne yeni alınan araçlar ve Mobese İzleme Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Atalay, Ankara'nın dünyanın en güvenilir başkenti olduğunu belirtti. ELAZIĞ'DA KARPUZ TARLALARINI FARELER BASTI Elazığ Merkez'e bağlı Tadım köyünde ekili kavun, karpuz tarlaları farelerin istilasına uğradı. Çiftçiler ise çareyi tarlayı traktörle sürüp, fareleri tüfekle kovalamakta buldu. (İHA) Kaynak: İHA