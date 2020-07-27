10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün neler oldu ?
27.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:51

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN, MUHAMMEDOV'U KABUL ETTİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Hocamuhammed Muhammedov'u kabul etti. Başbakanlık Merkez Bina'da basına kapalı gerçekleşen kabul bir saat sürdü. Kabulde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da hazır

bulundu.

ÇİÇEK: TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ AYDINLIKTIR

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Türkiye'nin geleceği ümitle bakması gerektiğini belirterek 'Birbirimize güvenirsek, inanırsak, dayanışma içinde olursak Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. ' dedi.

GÜNGÖREN ŞEHİTLERİ ANISINA HAVUZ YAPTIRILDI Güngören'de 27 Temmuz 2008'de meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 17 kişinin anısına, 17 fıskiyesi bulunan bir anı havuzu yaptırıldı. Törene Güngören Kaymakamı Seyfettin Azizoğlu, Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, İl Emniyet Müdürü Yardımcılarından Servet Sarıçiçek ile bombalı saldırıda şehit olan kişilerin aileleri, yakınları ve çevrede oturan semt sakinleri katıldı.

LONDRA'DA 2012 OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIKLARI

Londra'da 2012 yılında düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, inşaatı devam eden Olimpiyat Kompleksi eski olimpiyat şampiyonu sporcuların katıldığı etkinliklerle basına tanıtıldı. 27 Temmuz 2012 tarihinde başlayacak 2012 Londra Olimpiyatları için yetkililer, Londra'daki Olimpiyat Parkı'nın oyunların başlamasından bir sene önce bitirileceğini belirtiyorlar.

(İHA)

Kaynak: İHA

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