10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

TÜRKİYE-IRAK-ABD ÜÇLÜ MEKANİZMA TOPLANTISI

Türkiye, Irak ve ABD'nin yer aldığı Üçlü Güvenlik Komitesi 5. Toplantısı İstanbul'da yapıldı Bakan Beşir Atalay, Irak Cumhuriyeti Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Şirvan El Vaili ve ABD'den Tümgeneral Joseph Anderson'ın başkanlık ettiği toplantı İstanbul'xa bir Otel'de gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, toplantıda genel olarak terörle mücadele konusunun konuşulduğunu söyledi.

TATLISES, MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtarılışının 90. Yıldönümü, İbrahim Tatlıses, hemşehrilerine konser verdi. 30 Bin kişilik GAP Arena stadyumunda düzenlenen konserde izdihamda yaşandı.

Konserde İbrahim Tatlıses Milletvekili adaylığını da açıkladı.

(İHA)

ENSARAY CAMİİ'NİN TEMELİ TÖRENLE ATILDI Edirne'nin Keşan ilçesinde modern mimarisiyle dikkat çeken Ensaray Camii'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Yeni Mahalle'de 1450 metrekarelik alana kurulacak Ensaray Camii'nde 1500 kişi aynı anda ibadet edebilecek. Törende gösteri sunan Mehteran Takımı büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA