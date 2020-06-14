10 yaşındaki Hatice sokak hayvanları için evinin önüne kurduğu düzenek ile herkese örnek oldu
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10 yaşındaki Hatice sokak hayvanları için evinin önüne kurduğu düzenek ile herkese örnek oldu

İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu Sarıyer'de deniz kirliliği yüzünden adacıklar oluştu Lüks teknelerin arasında kalan çöp adaları havadan böyle görüntülendi İstanbul'da lüks teknelerin yer aldığı İstinye Sahili'nde çöp adaları oluştu.

14.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:55

İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu

Sarıyer'de deniz kirliliği yüzünden adacıklar oluştu

Lüks teknelerin arasında kalan çöp adaları havadan böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da lüks teknelerin yer aldığı İstinye Sahili'nde çöp adaları oluştu. Havadan çekilen görüntülerde çöp adalarının boğazda yüzdüğü görüntülendi. Vatandaşlar ise boğaz kıyısında eskiden yapılan temizlik işlemlerinin şimdi yapılmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

İstanbul'un parklarından gelen çirkin görüntülere İstanbul Boğazı'nın kıyıları da eklendi. Sarıyer İstinye Sahili'nde lüks teknelerin olduğu alanda çöp adacıklarının oluştuğu görüldü. Havadan görüntülenen marinada kirliliğin boyutu gözler önüne serildi. Birçok teknenin çevresi ve sahilin büyük bir kesiminin çöp tabakası ile kaplandığı görüldü. Sahil şeridinde yürümeye ve koşmaya çıkan vatandaşlar denizdeki görüntüler karşısında şok oldu. Boğaz kıyısının daha önce deniz araçları ile temizlendiğini belirten vatandaşlar bu yıl temizlik işlemlerinin yapılmadığını belirtti.

"Doğaya saygı duymazsak bizler var olamayız"

Sahillerin temizlenmesi konusunda yetkililere seslenen 14 yaşındaki Maya Kaya, "Çok kötü bir görüntü; çünkü hazır pandemi sürecindeyken doğanın kendini yenilemesi gerekiyordu. İnsanlarımız çok duyarsız. Bu çöplerin dökülmesinin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Sahiller temizlenmeli; çünkü doğaya saygı duymazsak bizler var olamayız" dedi.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tasarruflarından"

Deniz kirliliğine duyarsız kalındığını söyleyen Özkan İlhan, "Güzelim deniz çok kötü bir durumda. İnsanlar çok duyarsız. Belediyelerde duyarsız kalıyor. Eskiden deniz motoru vardı, temizlik yapıyordu. Kıyı boyunca temizlik yapan motor şimdi yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tasarruflarından bir tanesi herhalde" diye konuştu.

"İstanbul'a hiç yakışmıyor"

3 ay sonra ilk defa sahile geldiğini söyleyen bir diğer vatandaş ise, "İstanbul bu çirkin görüntüleri yıllar önce terk etmişti. Yeniden 1990'ların öncesine taşındı. 3 aydır buraya gelmiyordum. Berbat bir görüntü ile karşılaştım. İstanbul'a hiç yakışmıyor. Her yer pislik karadaki pisliğin bir kısmı denizde de görülüyor. İlgilenen kimse yok. Eskiden gezip dolaşmaktan zevk aldığımız İstinye Koyu bölgesi şimdi pis bir görüntüye sahip. İçler acısı bir durum var. Bundan dolayı çok üzgünüz" şeklinde konuştu.

10 yaşındaki Hatice sokak hayvanları için evinin önüne kurduğu düzenek ile herkese örnek oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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