10 yaşındaki Ege, tarihi olayları resme döküyor

18.02.2020 08:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 08:45

İZMİR'de, 5'inci sınıf öğrencisi Nazım Ege Tetik (10), tarihe duyduğu büyük ilgiyi, öğrendiği olayları resme aktararak pekiştiriyor. Ege, yaptığı eserlerini, 'Egetopya' ismini verdiği sergisinde, sanatseverlerin beğenisine sundu.

Küçüklüğünden beri güçlü bir görsel hafızaya sahip olan Nazım Ege Tetik, kalem tutmaya 1 yaşında, resim yapmaya ise 2 yaşında başladı. 4 yaşına kadar annesinin görevi nedeniyle Ukrayna'da yaşayan Tetik, İngilizce, Rusça ve Türkçeyi anlayabilecek kadar öğrendi. 5 yaşında asperger sendromu teşhisi konulan Ege, zamanla bu sendromun olumsuz etkilerinden olan sosyalleşme sorununu büyük oranda aştı. Ege, 8 yaşında annesinin doktora yapmaya başlamasıyla tarihe merak sardı. Anne Melike Bahar Tetik, Ege'ye birçok tarih kitabı aldı. Kitap okuyarak ve internetten videolar izleyerek tarih bilgisini geliştiren Ege, tarihe olan sevgisini resim tutkusuyla birleştirdi. Ege, öğrendiği tarihi olayları resme aktarmaya başladı ve 'Egetopya' ismini verdiği bir sergi açtı. Ege'nin en büyük hayali ise, Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemi sınırları içindeki şehirleri gezip bunları resme dökmek ve bununla ilgili bir sergi açmak.

'RESİM YAPMAYI ÇOK SEVİYORUM, İLK RESMİM İSTANBUL'UN FETHİ'Ege Tetik, resim yapmayı çok sevdiğini belirterek, "Her şey annemin Türk edebiyatı okumasıyla başladı. O Türk tarihini bana da anlattı. Ben de tarihe bu şekilde merak sardım. Annem, bana tarih kitapları aldı. Zamanla birçok kitaptan oluşan dev bir kütüphanem oldu. Daha sonra tarih videoları izledim. Bu şekilde tarih bilgimi geliştirdim. Resme ise 2 yaşında başladım. Resim yapmayı çok seviyorum. İlk olarak İstanbul'un fethi ve Prut Savaşı'nı resmettim. Bu tarihi olayları resme döktüğüm sergime de 'Egetopya' ismini verdim. Aynı zamanda Star Wars ve Angry Birds gibi güncel film ya da oyunlara da resimlerimde yer verdim" dedi.'TARİH KONUSUNDAKİ ÖĞRENDİKLERİNİ RESME AKTARIYOR'Oğlunun resim, tarih ve coğrafyayı bir araya getirdiğini söyleyen Melike Bahar Tetik, şunları söyledi: "Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü'nde doktora yaparken öğrendiklerimi ona da hikayeleştirerek anlatmaya başladım. Çünkü benim okuduğum kitapları çok merak ediyordu. Daha sonra özellikle Türk tarihine merak sardı. Bana sürekli sorular sormaya başladı. Ardından ben ona yetemedim ve kaynaklar almaya başladım. Kitaplar ve haritalarla onu destekledim. Özellikle 2 yıl önceki yaz tatilini harita çalışarak geçirdik. 9 tane büyük boy harita almıştım, bütün yaz boyunca bu haritaları saatlerce inceledi. Haritalar da yetmeyince ona kitaplar aldım. Onları da okudu. Bu şekilde tarihe ve coğrafyaya olan ilgisi arttı. Ege'nin daha öncesinde de bir resim merakı vardı. 8- 9 yaşlarındayken ilk resim sergisini açmıştık. Şimdi de tarih konusundaki öğrendiklerini resme aktarıyor. Bunu coğrafya ile de birleştiriyor. Çok güzel ve detaylı haritalar çiziyor. Gördüğü haritalardaki hataları bulabiliyor yani görsel hafızası oldukça yüksek. Saatlerce bize tarih ile ilgili öğrendiklerini anlatıyor. Normalde bu yaştaki bir çocuk video oyunlarıyla vakit geçirirken o tarih videoları ve kitaplarıyla kendini besledi ve geliştirdi. Sonra da bunları bizlere, arkadaşlarına ve yakınlarımıza anlatmaya başladı. Sosyal medyada da tarih kanalı açtı. Ege'nin bu yeteneklerini değerlendirmek için de resim sergisi açmaya karar verdik."'HAYALİ OSMANLI'NIN YÜKSELİŞ DÖNEMİNDEKİ ŞEHİRLERİ GEZMEK'Oğlunun hayalini anlatan Melike Bahar Tetik, bunun için sponsor aradıklarını kaydederek, "Ege'nin bir hayali var. Özellikle Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemindeki sınırları içinde olan şehirleri gezmek istiyor. Ancak tabi bizim bunun için büyük bir bütçemiz yok. Eşim de ben de birer öğretmeniz. Bu yüzden Türkiye'yi gezmek istiyoruz. Bunu da bütçemize uygun olarak bir karavan ile yapabiliriz diye düşündük ama henüz gerçekleştiremedik. Hayali gezdiği şehirlerdeki tarihi yerleri, müzeleri ve kütüphaneleri araştırarak gün sonunda da gezdiği o şehrin haritasını çıkarmak ve resmetmek istiyor. Eğer sponsor bulup bu şekilde bir gezi yapabilirsek sonucunda Ege'ye ait şehir ve harita resimlerinin olduğu bir sergi daha açabiliriz" dedi.'OĞLUMUN BU KADAR TAKDİR GÖRMESİ ÇOK GURUR VERİCİ'

Oğlunun resimlerine ilginin çok olduğunu belirten Melike Bahar Tetik, çok gururlandığını söyleyerek, "Sergiye ilgi oldukça güzel ve yoğun. 30 günlük bir sergiydi. İlgi çok fazla olunca 15 gün daha uzattık. Ziyaretçiler anı defterine de çok güzel şeyler yazmışlar. Benim için oğlumun bu kadar takdir görmesi çok gurur verici. Resim alanındaki uzman kişiler onun kendine özgü bir tarzı olduğunu söylediler. Bu da çok ilgi çekici bir durum. Biz de çok gururlanıyoruz. Umarım ilerde de teşvik edip bu yeteneğini daha iyi yerlere taşıyabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA