10 yaşındaki Betül'ün tek hayali haber spikeri olmak Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan videoda İnegöl Belediyesi haberlerini sunan küçük Betül, Belediye Başkanı Alper Taban'ın da dikkatini çekti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan videoda İnegöl Belediyesi haberlerini sunan küçük Betül, Belediye Başkanı Alper Taban'ın da dikkatini çekti. Başkan Taban, küçük kızı makamında ağırladı.

İnegöl Belediyesinin Korona ile mücadelesi hakkındaki haberleri adeta profesyonel bir haberci edası ile sunan Erdem Beyazıt Ortaokulu beşinci sınıf öğrencisi Betül Ekren Belediye Başkanı Alper Taban'ın daveti üzerine bugün İnegöl Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Alper Taban'ın kariyer hedefini sorduğu Betül, spiker olmak istediğini ve Show Tv spikeri Ece Üner'i kendine rol model aldığını ifade etti. Başkan Taban tarafından makamda ağırlanan küçük kız ziyaret esnasında Başkan Taban'ın isteği üzerine doğaçlama haberler de sundu. Buluşmaya maske ve eldivenle gelen küçük Betül, yaşıtlarına korona virüs ile ilgili uyarılarda yapmayı ihmal etmedi. Betül çocukların evde olduğu bu zaman süresince ders çalışmanın yanı sıra kitap okuyup, aileleri ile vakit geçirmelerini tavsiye etti.

Kabiliyetine kayıtsız kalınmadı

Betül'ü yeteneğinden dolayı tebrik eden Başkan Taban; "Betül kızımızı sosyal medyada paylaştığı video vasıtasıyla tanıdık. Kendisi çok dikkatimizi çekti. Henüz beşini sınıf öğrencisi olmasına rağmen profesyonel bir haberci, spiker edasıyla haberlerini başarılı bir şekilde kurgulamış ve sosyal medyada yayınlamış. Bizde bu yeteneği, bu kabiliyeti izleyince kayıtsız kalmak istemedik ve kendisini davet ettik. Bizlere minik sunumlar yapmasını rica ettim. Maşallah evladımız kendisini bu konuda güzel yetiştirmiş ve bu yolda ilerliyor. Kendisi gelecekte de bu mesleği yapmak istediğini ifade ediyor. Bizde Betül'ün bu başarısının akranlarına, arkadaşlarına örnek olması hasebiyle kendisini ağırlamak ve onore etmek istedik. Kendisine kitap ve satranç takımı hediye ettik. Biz evlatlarımızın her zaman iyi yetişmesini, güzel yerlere gelmesini, güzel mesleklere sahip olmasını, vatanına, milletine hayırlı olmasını istiyoruz" dedi.

Konuşmasının sonunda dünyayı ve ülkemizi tehdit eden Korona Virüs ile alakalı olarak uyarılar yapan Başkan Taban; "Vatandaşlarımızdan mümkün olduğunca evlerinde kalmalarını istiyoruz. 65 yaş üstü olan kıymetli büyüklerimizi bu virüsten korumak adına devletimiz ve biz yerel yöneticiler hizmetlerindeyiz. Kronik hastalarımız yine çok dikkatli olmalı. Risk grubunda olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalarını hem kendi sağlıkları için hem de diğer vatandaşlarımızın sağlığı için özellikle rica ediyoruz. Kişisel hijyenimize, sosyal mesafeye dikkat ettiğimiz sürece ülke olarak bu zor günleri el birliği ile atlatacağız Allah'ın izniyle. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Betül kızımıza ve ailesine de bizleri kırmayıp geldikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haber spikeri olmak isteyen Betül'de anne babasının haberleri izlemesinden sonra birkaç deneme yaptığını belirterek, "Bu yaptığım sunumlar beğenildi ve bizlerde sosyal medyada paylaşmaya karar verdik" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA