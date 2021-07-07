10. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni ve 2020 Türkiye Mezun Ödülleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Bizim ortak bir ülkemiz var; Türkiye. Ortak bir dilimiz var; Türkçe. Ortak bir amacımız var; eğitim. Ortak bir idealimiz var; barış. Ortak da bir kimliğimiz var; bu da Türkiye mezunu olmak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Bizim ortak bir ülkemiz var; Türkiye. Ortak bir dilimiz var; Türkçe. Ortak bir amacımız var; eğitim. Ortak bir idealimiz var; barış. Ortak da bir kimliğimiz var; bu da Türkiye mezunu olmak." dedi.

YTB ev sahipliğinde Vilayetler Evi'nde "10. Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni ve 2020 Türkiye Mezun Ödülleri" düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, YTB Başkanı Eren, bazı ülkelerin büyükelçileri ve 71 ülkeden 200 öğrenci katıldı.

Törene bazı mezun öğrenciler de çevrim içi olarak katıldı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen 2020 Türkiye Mezun Ödülleri töreni, kısa film gösterimiyle başladı.

Törende konuşan YTB Başkanı Eren, "Bu yıl 2 bin 300'den fazla öğrencimizi mezun ederken, 200 öğrencimizi sizlerle buluşturuyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinde iyi üniversitelerde farklı düzeylerde eğitim alıp mezun olan arkadaşlar şu anda buradalar." dedi.

Dünyanın 150'den fazla ülkesinden Türkiye mezunu öğrenci bulunduğunu aktaran Eren, 70'den fazla ülkeden mezun öğrenciler ve ailelerin de çevrim içi olarak bağlandığını belirtti.

"Muazzam bir kazanımımız var"

Eren, bu yıl mezuniyetin yanı sıra uluslararası mezunlara yönelik ödül töreni yapacaklarını belirterek, "Türkiye çok farklı alanlarda son 15 yıldır bir uğraşın içerisinde. Buradan Türkiye'nin ne kazandığını da göstermek istiyoruz. Muazzam bir kazanımımız var." diye konuştu.

Çeşitli alanlarda çok farklı mezunların olduğuna dikkati çeken Eren, "Şundan emin olunuz ki bu burslar marifetiyle dünyanın çok farklı yerlerinde sadece gönül elçilerimiz yetişmiyor. Somut olarak Türkiye'ye ve Türkiye'yle kendi ülkeleri arasında katkı sağlayan mezunlarımız var." dedi.

Eren, törene katılamayan Filistin'den mezun bir öğrencinin rozetini göğsünde taşıdığını kaydetti.

Mezunların sayısını artırdıklarını belirten Eren, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıldan itibaren planlamamız çerçevesinde artık sayı odaklı değil daha fazla kalite odaklı bir burs anlayışıyla hareket ediyoruz. Geçtiğimiz yıl üstün başarı burslarını hayata geçirdik. Bundan böyle kendi ülkelerinde üniversite sınavlarında veya farklı branşlarda derece yapan öğrencileri ülkemize çekmek istiyoruz. Bunun için onlara özel burs imkanları geliştirdik. Bunları çok kıymetli buluyoruz."

Eren, Türkiye Mezunları Dernekleri ve mezunlarını desteklemeye gayret ettiklerine işaret ederek, 70'den fazla ülkeye rapor hazırladıklarını ve hangi kalite ve vasıfta öğrenci alınacağının çalışmasını yaptıklarını söyledi.

"Bizim ortak bir ülkemiz var; Türkiye"

Geçen yıl salgından dolayı burs kazanan öğrencileri Türkiye'ye getiremediklerini aktaran Eren, Haziran ayının son haftası 1100 öğrenciyi Türkiye'ye getirdiklerini ve üniversitelerine yerleştirdiklerini belirtti.

Eren, "Bizim ortak bir ülkemiz var; Türkiye. Ortak bir dilimiz var; Türkçe. Ortak bir amacımız var; eğitim. Ortak bir idealimiz var; barış. Ortak da bir kimliğimiz var; bu da Türkiye mezunu olmak." dedi.

Ödüle hak kazanan bazı öğrencilerin video gösteriminin yapılmasının ardından, ödülleri takdim edildi.

Etiyopya'dan Fennan Mohammed'e Ekonomi ve Girişimcilik Ödülü, Kosova'dan Bayram Pomak'a Gazetecilik ve Medya Alanında Çalışmalar Ödülü, Kazakistan'dan Fazylbek Mustanov'a Sanat ve Spor Alanında Çalışmalar Ödülü ve Bulgaristan'dan Mustafa Aliş Hacı'ya Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi.

Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni

Türkiye Mezun Ödülleri töreninin hemen ardından, 10. Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni'ne geçildi.

Türkiye Bursları Film Gösterimi ve mezun öğrencilerin konuşmalarının ardından, Kolombiya ve Ekvador'dan gelen iki mezun öğrencinin ailesine hediye verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye mezunu başarılı uluslararası öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Daha sonra törene katılan tüm öğrenciler keplerini attı.

Tören, Nodira Sufijonova piyano dinletisi ve gala yemeğinin ardından sona erdi.

Bu yıl 104 ülkeden 3 bine yakın öğrenci mezun oldu

Türkiye Burslarına 2021'de dünyanın 178 farklı ülkesinden 165 bin 500 öğrenci lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi için başvurdu.

Halihazırda Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerden yaklaşık 15 bini Türkiye Bursları öğrencisi iken, bu yıl 104 ülkeden 3 bine yakın öğrenci mezun oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan