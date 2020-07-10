10 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı
10 Temmuz 2020 Cuma günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
10.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 10.07.2020 07:55
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:15 Gençliğim Eyvah
00:20 Karanlık Sular
02:05 Kanatsız Kuşlar
03:15 Kanatsız Kuşlar
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2
20:00 Oflu Hoca Trakya'da
21:45 Ölümlü Dünya
22:10 Karanlık Sular
23:50 Kardeş Payı
Kaynak: InterSinema.com