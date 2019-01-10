Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan muhabirlerle pasta kesti.

Yavuz, makamında, Anadolu Ajansı muhabiri Recep Bilek, Demirören Haber Ajansı muhabiri Tayfur Kara, İhlas Haber Ajansı muhabiri Muammer Ay, Haber gazetesi muhabiri Bayram Ok ve Samsun gazetesi muhabiri Hakan Akgün'ü misafir etti.

Basın mensuplarının olaylara doğru, ilkeli, meslek etiğini her şeyin üstünde tutarak özel hayata ve kişilik haklarına saygıyla bakması gerektiğini belirten Yavuz, "Olayları objektif görev anlayışıyla değerlendiren, halkın gözü kulağı ve sesi olarak aktaran basın, ülke ve dünya gerçeklerini kamuoyuyla buluşturan, farklı görüşlerin seslendirilmesine imkan sağlayarak toplumu düşünmeye, araştırmaya, doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirerek bilgilenmesine ve bilinçlenmesine önemli katkı sunmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA