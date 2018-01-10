AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Reşit Polat, yayımladığı mesajında, "Mesai mefhumu gözetmeden, milli bilinç şuuru ile fedakarca görevini yaparak milletimizin gözü kulağı olan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlar, kendilerine meslek hayatlarında başarılar dilerim. Ayrıca Kilis'te en zor şartlarda görev yapan ilkeli ve dürüst habercilik anlayışıyla kamuoyunu aydınlatan vefakar basın mensubu kardeşlerimizin de gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KİLİS