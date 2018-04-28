10. Kocaeli Kitap Fuarı'na Doğru - Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından mayıs ayında düzenlenecek "10. Kocaeli Kitap Fuarı" etkinlikleri kapsamında, kitapseverler bir geceyi kütüphanede geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Halk Kütüphanesi'nde yazar ve şair Mevlana İdris'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, gazeteci ve aktivist Hakan Albayrak, gazeteci yazar Ebubekir Kurban ve Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı İsmail Kılıçarslan konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar, yazarlık hayatına başlama serüvenleri, şiir ve edebiyata dair konularda bilgiler aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıçarslan, gündelik politikalardan uzak olduğunu aktararak, yaşadığı dünyayı anlamak ve anlamlandırmak için okumaya ve yazarlığa başladığını belirtti.

12 yaşından bu yana yazı yazarak dünyayı kurtarma niyetinde olduğunu kaydeden Kılıçarslan, "İyi bir insan olmayı unutmamak için okumaya ve yazmaya devam ediyorum. Sosyal medya, şiire yeniden dönüşü sağladı. 7 bin kitaplık bir kütüphane 32 GB elektronik veriye sığabiliyor. Bilgiye, sanata erişim kağıda bağlılık ortadan kalkarak daha da kolaylaştı." ifadelerini kullandı.

Albayrak da gazeteci olarak gittiği Filistin'de yaşadıklarını anlatarak, intifada esnasında Gazze'ye gittiğini, orada yaşanan acıları gördükten sonra şiir yazmayı bıraktığını aktardı.

Öte yandan, kitap fuarının tanıtımı kapsamında, "Kitaba Koş" etkinliği de yarın Seka Park'ta düzenlenecek.

Etkinlikte, 4 kilometrelik parkuru tamamlayan katılımcılara kitap hediye edilecek.