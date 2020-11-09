10 Kasım şiirleri, sözleri! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okullar olacak mı?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu yıl Salı gününe denk gelmektedir. 10 Kasım şiirleri, sözleri! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okullar olacak mı?

10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. Peki, 10 Kasım şiirleri, sözleri! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü okullar olacak mı?

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ OKULLAR OLACAK MI?

Bu yıl "10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü", Salı gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için, eğitim öğretim ile birlikte normal iş günü devam edecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıl dönümünde saygıyla anılacak..

10 KASIM ŞİİRLERİ, SÖZLERİ!

"Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."

"Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır."

"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

"Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."