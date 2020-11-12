10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi
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10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi

12.11.2020 17:11 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:23

10 Kasım'da çalışanlarını saygı duruşuna davet eden bir iş yeri sahibi, ayağa kalkmayan ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan çalışanını döverek yanından kovdu. O anlar başka bir çalışanın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıldönümünde, işverenin saygı duruşu talebine uymayan bir çalışan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı.

TEKME TOKAT DÖVDÜ

Şehitlerimiz ve Atatürk için rahmet dileyen iş yeri sahibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 10 Kasım'da çalışanlarını bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. İş yeri sahibi, "Atatürk için kalkmıyorsan hemen bırak git" dedikten sonrasında çalışan terör örgütü lehine slogan atmaya başladı. İş yeri sahibi, ayağa kalkmayı reddeden ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan çalışanını tekme tokat dövdü. O anlar başka bir çalışan tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi
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