10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

09.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:20
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında şunları kaydetti:

"Yeni dünya düzeninde, yüz yıl önce Atatürk ve silah arkadaşlarının başlattığı varoluş ve yükseliş mücadelesi, bugün bölgesinde güçlü, kararlı ve hedefleri olan büyük Türkiye olma yolunda devam etmektedir. Türk milleti, tarihin her evresinde kendisini bölmeye, yok etmeye kast edenler karşısında, ihanetlere, isyanlara ve her türlü kirli tezgaha rağmen kenetlenmeyi ve birlik içerisinde her türlü tehdidi kararlılıkla bertaraf etmeyi başarmış bir millettir. Bu yolda bize kılavuz olan ömrünü yüce Türk milletine adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
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