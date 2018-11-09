Muğla Valisi Esengül Civelek'ten 10 Kasım Mesajı

Muğla Valisi Esengül Civelek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Civelek, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 80. yılında rahmet ve minnetle andığını ifade etti. 10 Kasım'ların Atatürk'ün hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önem taşıdığını aktaran Civelek, şunları kaydetti:

'GÖREVİMİZ CUMHURİYETİ KORUMAK'

"Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken ve anlamaya çalışırken üzerinde durmamız gereken asıl unsurlar, Cumhuriyetimizin temellerini oluşturan değerlerdir. Bizlere düşen görev onu ve en büyük eseri Cumhuriyeti anlamak, Cumhuriyetin getirdiği değerleri korumak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 80. yılında Atatürk'ü, onun şahsında silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum."