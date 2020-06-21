10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak

Marmara'nın güneyi ile Orta ve Batı Karadeniz bölgelerinde bulunan 10 ilde Salı gününden itibaren "süper hücre" olarak adlandırılan kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
21.06.2020 19:39 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:52

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, bu hafta hava sıcaklıklarında bir parça azalma olacağını ve salı gününden itibaren "süper hücre" olarak adlandırılan kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi.

"Sağanak yağış minik bir mola verdi" diyen Bünyamin Sürmeli, yağışların tekrar geleceğini ve haftanın ilk yarısında kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Bazı bölgelere uyarılarda da bulunan Sürmeli, "Orta ve Kuzey bölgeler, Marmara'nın büyük bir kısmı yine sağanak yağış alacak" ifadelerini kullandı.

"SÜPER HÜCRE ETKİLİ OLACAK"

Bünyamin Sürmeli konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Dikkati salı gününe çekiyoruz, Salı günü Marmara'nın güneyi, Orta-Batı Karadeniz şayet şöyle şehirleri sıralayacak olursa Balıkesir, Bursa çevrelerinden başlıyor, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bilecik, Düzce Zonguldak, Sinop'a kadar uzanıyor. Bu alanda kuvvetli sağanak olacak yağışın miktarı fazla ve bu süper hücre oluşumları görünüyor yani dolu ihtiva eden yıldırımlar ve şimşeklerin yağışlara eşlik ettiği sistem hareketleri"

SÜPER HÜCRE NEDİR?

Süper hücre atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgar yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.

Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır.

AZ YAĞIŞLI SÜPER HÜCRE

Az-yağışlı süper hücre genellikle nem oranının düşük olduğu yaz sezonunun oluşur. Az yağışlı süper hücreler yaptıkları dolu yağışları ile ünlüdürler, kimi zaman hiç yağmur bırakmadan golf topu büyüklüğünde dolu yağdırdıkları bilinmektedir.

Az yağışlı süper hücrelerde görülen hortumlar, bol yağışlı veya klasik süper hücrelere kıyasen daha zayıf yapıdadır. Zira hava daha düşük nem oranına sahip olduğu için yağışla beraber buharlaşmadan kaynaklanan ısı kaybı aşağı yönlü hava akımlarının gelişmesine elverişlidir. Bu bakımdan hortumlar ayrıca daha kısa ömürlü olur. Nem oranı düşük olduğu için konveksiyon ile yükselen hava parseli daha yüksek seviyede yoğunlaşacağı için bulut tabanı oldukça yüksektir.

KLASİK SÜPER HÜCRE

Az yağışlı ve bol yağışlı süper hücreler genellikle farklı tip gök gürültülü fırtınaların hibritleşmiş biçimdir, klasik süper hücre ise süper hücrenin saf bir formu olarak kabul edilir. En klasik örneği saat yönünün tersine rüzgarlara sahip olan ve radarda virgül görünümlü "Hook Echo" adı verilen fırtına biçimidir. Virgülün kıvrıldığı yerde genellikle bir hortum bulutu bulunur. En şiddetli hortumlar bu fırtınaların altında oluşur. Havanın nem oranına bağlı olarak çok farklı boyutlarda dolu yapabilmektedir.

Güncel Manşet

Haberler

Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Haber
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf Haber
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir Haber
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Haber
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir Haber
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak
Bakan Akar, 'Fransız savaş gemisine taciz' iddiasına sert yanıt verdi
Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı
İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz
Maçta ilk gol geldi, Kasımpaşa öne geçti
Maçta ilk gol geldi, Kasımpaşa öne geçti
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Dalgıcın sel sularından kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı
Dalgıcın sel sularından kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Gökhan Gönül Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Kadın Şehit Bodrum
Şu an buradasınız: 10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 19:52:01. #1.14#
title