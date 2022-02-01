10. Cumhurbaşkanı Sezer'den yıllar sonra gelen mesaj: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü biliyoruz - Haberler
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10. Cumhurbaşkanı Sezer'den yıllar sonra gelen mesaj: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü biliyoruz

Haberler.com, Erdem Aksoy - Politika
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10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği 2021 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni'ne katıldı. Yıllar sonra kameralar önüne geçen Sezer törende yaptığı konuşmada, "Atatürkçülük düşüncesinin iki temel nedeni var, hepimiz biliyoruz; akıl ve bilim. Bu iki ilkeden, hatta Atatürk demiştir, benim söylediklerimle bilim çelişirse bilimi yeğleyin. Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz" ifadesini kullandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde, derneğin Kurucu Genel Başkanı "Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma ve 2021 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni" düzenlendi.

Törene, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, Aksoy'un 31 Ocak 1990'da öldürüldüğünü anımsatarak, bu haftayı "Adalet ve Demokrasi Haftası" olarak kabul ettiklerini bildirdi.

Aksoy'un, derneği kurmasından yaklaşık 8 ay sonra katledildiğini söyleyen Bozkurt, "Bu aziz millet, bu karanlığı mutlaka aydınlatacak, buna adım kadar eminim ve hiç kuşku duymuyorum; Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemalist cumhuriyeti, laik cumhuriyeti ilelebet payidar olacak" diye konuştu.

Aksoy'un hayatının anlatıldığı kısa filmin izletilmesinin ardından "Yılın Atatürkçüsü" ödüllerine layık görülen isimler açıklandı. Basın alanında Uğur Dündar, edebiyat alanında Prof. Dr. Ataol Behramoğlu, bilim ve sağlık alanında Prof. Dr. Ahmet Saltık ve sanat alanında Müjdat Gezen, "Yılın Atatürkçüleri" seçildi.

Törende ödülleri veren isim olan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer dikkat çeken bir de açıklama yaptı. Sezer, kısa açıklamasında "Atatürkçülük düşüncesinin iki temel nedeni var, hepimiz biliyoruz; akıl ve bilim. Bu iki ilkeden, hatta Atatürk demiştir, benim söylediklerimle bilim çelişirse bilimi yeğleyin. Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Atatürkçü Düşünce Derneği, Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Necdet Sezer, Atatürk, Politika, Güncel, Haber

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Yorumlar (10)

Hacı Celal BOZKURT:

Bu Cumhurbaşkanının (10.) döneminde, Akıl ve bilim kullanarak ülkemiz ekonomisini dünyada ilk 5/10 ekonominin içerisine sokmuştuk. Heee ben hatırlıyomm.

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Ahmet AKGÜL:

Türkiyeye hiçbir faydan dokunmadı, önüne dosya gelince imzala yada veto et. tüm görevin buydu. şimdi Cumhurbaşkanı tüm sorumlulukları omzuna aldı. uyumuyor çalışıyor.

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Mustafa Ünlüce:

Yine anayasa kitabını mi atacaksin birilerine

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