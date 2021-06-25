10 bin tavuk telef oldu, sahibi böyle ağıt yaktı

10 bin tavuk telef oldu, sahibi böyle ağıt yaktı Kahramanmaraş'ta bir tavuk çiftliğindeki fanların arızalanması sonucu havasız kalan yaklaşık 10 bin tavuk telef oldu Çiftliğin sahibi Sevim Demir, telef olan tavukları eline alıp gözyaşı dökerek ağıt yaktı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde...

10 bin tavuk telef oldu, sahibi böyle ağıt yaktı

Kahramanmaraş'ta bir tavuk çiftliğindeki fanların arızalanması sonucu havasız kalan yaklaşık 10 bin tavuk telef oldu

Çiftliğin sahibi Sevim Demir, telef olan tavukları eline alıp gözyaşı dökerek ağıt yaktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir tavuk çiftliğindeki fanların arızalanması sonucu havasız kalan yaklaşık 10 bin tavuk telef oldu. Çiftliğin sahibi Sevim Demir, telef olan tavukları eline alıp gözyaşı dökerek ağıtlar yaktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kelleş Mahallesinde 48 yaşındaki 4 çocuk annesi Sevim Demir'in, 2 yıl önce kurduğu tavuk çiftliğinin bulunduğu bölgede, kısa süreli kesintisi yaşandı. Akımın gittiği anda çiftliğin hava sirkülasyonunu sağlayan fanlar dev dışı kalınca 10 bin 200 adet tavuktan yaklaşık 10 bini havasızlıktan telef oldu. Haberi Gaziantep'teki kızının yanında alan Sevim Demir, çiftliğe geldiğinde tavuklarının telef olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Telef olan tavukları eline alarak ağıtlar yakan kadın, yetkililerden yardım istedi.

Tavuk çiftliğini 25 yıllık birikimi ile kurduğunu söyleyen Sevim Demir, gözyaşları içinde telef olan zararının karşılanmasını için yardım istedi.

Kredi ve çek borçlarının da olduğunu söyleyen Demir, "Her gün buradaydım, sabah gelip akşam gidiyordum. Bugün kızlarımın yanındaydım gelemedim. Haberi alır almaz geldim tavuklarım bu durumda. 25 yıllık emeğim, ne evim var ne arabam var bunlardan başka. Bunlar da böyle oldu. Yaklaşık 10 bin taneydi. Seviyordum yumurtasını topluyordum. Cumhurbaşkanımdan yardım istiyorum çok mağdurum. 4 tane çocuğum var onların da birikimini buraya bağladım kazanırım diye. Elektrik gidince telef olmuş hayvanlar. Burası kira zaten kazanır kazanır öderim dedim. Bunların tamamı çek ile almıştım. Bankaya 300 bin lira kredi borcum var bunları almak için çekmiştim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey