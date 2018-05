10 Bin Aileye 10 Milyon Tl

Sivas Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğü Sivas'ta her ay 10 bin haneye 10 Milyon TL yardımda bulunuyor.

Aile Sosyal Politikalar il Müdürü Harun Tan kurum olarak yaptıkları yardım miktarının 10 milyon TL'ye ulaştığını belirtip,"Hizmetlerimizden birincisi evde bakım hizmeti. 5 bin 811 kişiye her ay evde bakım parası ödüyoruz ve toplamda 6 buçuk milyon TL yardım yapıyoruz. Bu ailelere para ödeyebilmemiz için ağır engelli olmaları şartı var. Sosyal-ekonomik destek adı altında çocuklarımıza para ödüyoruz. Çocuklarımız eğitimden geri kalmasın ve aile bütünlüğünden geri kalmasın diye. 2 bin 200 çocuğumuza para veriyoruz. Çocukların yaşı büyüdükçe para miktarı da artıyor. Bu şekilde çocuklarımız için ödediğimiz para her ay 1 milyon 800 bin liraya yaklaşıyor. Devletimiz ağır engelli raporu alan kimsesizlere de bakım yardımında bulunuyor. Bakım merkezlerinde bakımları yapılıyor. Bizde bu bakım merkezlerine ödeme yapıyoruz. Bu bakım merkezlerinde bakımı yapılan her bir vatandaşımızın devlete maliyeti 2 bin 910 lira. Devletimiz hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Şuanda bakım merkezlerinde 680 ihtiyaç sahibi hizmet alıyor. Engelli vatandaşlarımızın kullandıkları otobüs kartlarından dolayı her ay otobüs başına, belediye üzerinden 600 lira para ödüyoruz. Sivas'ta devletin sıcak elini vatandaşlarımıza uzatıyoruz. Toplamda 10 bin kişiye, 10 bin 10 bin haneye 10 milyon TL para ödüyoruz." şeklinde konuştu. - SİVAS