10 ay önce yaralayan kişiyi, aynı sokakta tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
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10 ay önce yaralayan kişiyi, aynı sokakta tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

11.02.2021 23:53 | Son Güncelleme: 12.02.2021 00:33
10 ay önce yaralayan kişiyi, aynı sokakta tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 ay önce Kadir E'yi tabancayla bacağından yaralayan Baran Aygün, bu kez olayın meydana geldiği aynı sokak üzerinde karşılaştığı hasmı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kadir E'nin tabancasından çıkan kurşunlarla yaralanan Aygün, hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Onur Mahallesi 7371 Sokak'tasaat 17.30 sıralarında meydana gelen aralarında husumet bulunan 20 yaşındaki Kadir E, 10 ay önce kendisini tabanca ayağından yaralanan 19 yaşındaki Baran Aygün ile olayın yaşandığı sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kadir E, yanında bulunan tabancayla Baran Aygün'e ateş açtıktan sonra kaçtı. Bu sırada tesadüfen sokakta bulunan Kadir E'nin akrabası olduğu öğrenilen Tayfun E. de kurşunların hedefi oldu.

YARALININ DURUMU İYİ

İki yaralı acı içinde yerde yatarken, çevredekiler, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Baran Aygün ve Tayfun E., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedaviye alınan Baran Aygün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baran Aygün'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Seken kurşunların isabet ettiği Tayfun E'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan Kadir E, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Kadir E. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin yaptığı araştırmada ikili arasındaki husumetin 10 önce silahlı yaralama olayından kaynaklandığı saptandı. Cinayet zanlısı Kadir E'nin olayın meydana geldiği aynı sokakta 10 önce Baran Aygün tarafından tabanca ile ayağından vurulduğu ortaya çıktı. Soruşturma sürdürülüyor.

10 AY SONRA HESAPLAŞTILAR

Öte yandan, Kadir E. ile Baran Aygün'ün 10 ay önce aynı sokakta karşılaştıkları ve Baran Aygün'ün Kadir E'yi tabanca ile bacağından vurduğu öğrenildi.

10 ay önce yaralayan kişiyi, aynı sokakta tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
10 ay önce yaralayan kişiyi, aynı sokakta tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
10 ay önce yaralayan kişiyi, aynı sokakta tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
10 ay önce yaralayan kişiyi, aynı sokakta tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
10 ay önce yaralayan kişiyi, aynı sokakta tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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