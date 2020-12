10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Engin Çapar ile Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Engin Çapar mesajında, Türkiye'nin de imzaladığı ve tüm insanların doğuştan hür ve eşit olduğu gerçeği üzerine kurulan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, insan hak ve özgürlüklerini teminat altına alan evrensel bir mutabakat eseri olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, dünyanın birçok bölgesinde baskıya, zulme, tacize, insan hakları ihlallerine maruz kalan mazlumların yanında olmaya ve onların acılarını dindirmek için her türlü girişimde bulunmaya devam ettiğini belirten Çapar, "Her türlü haksızlığa karşı dik ve onurlu durabilen sorumlu insanların ve kuruluşların artması, beyannamede geçen insan hak ve hürriyetlerinin herkes için olduğu ve bir yerdeki adaletsizliğin, her yerdeki adalete tehdit olacağı gerçeğinin tüm dünya ülkelerince kabul edilebilmesi dileği ile 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Ali Acar ise Birleşmiş Milletler'in (BM) kurucu üyesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti'nin, hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesine yönelik uluslararası çalışmalarda her zaman öncü olduğunu vurguladı.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, insan onuruna yakışır bir yaşam sürebilme hürriyetinin güvence altına alınmasını sağlayan uluslararası bir teminat olduğunu kaydeden Acar, "İnsan haklarının korunmasını, geliştirilmesini ve insan onurunu korumayı en temel değer olarak kabul ediyoruz. Bu vesileyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, tüm insanlığa sağlık içinde, huzurlu ve adaletli bir yaşam temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık