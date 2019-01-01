10 Aracın Karıştığı Kazada 7 Kişi Yaralandı

10 Aracın Karıştığı Kazada 7 Kişi Yaralandı

Adana'da 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

10 Aracın Karıştığı Kazada 7 Kişi Yaralandı

Adana'da 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarında aksam saatlerinde meydana geldi. 10 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Yaralananlar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa Yusuf Kantarlı/İHA)

Kaynak: İHA
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