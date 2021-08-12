1 yaşındaki çocuğu evinin önünde araçla ezerek öldürdü
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1 yaşındaki çocuğu evinin önünde araçla ezerek öldürdü

1 yaşındaki çocuğu evinin önünde araçla ezerek öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Dargeçit ilçesinde evinin önünde bir araç tarafından ezilen Firdevs bebek hayatını kaybetti.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde evinin önünde bir araç tarafından ezilen Firdevs bebek hayatını kaybetti.

Olay, Mardin'in Dargeçit ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir araç evinin kapısının önünde oynayan 1 yaşındaki Firdevs Dal isimli bir çocuğa çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Firdevs bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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