1 Şubat Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 1 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu!
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1 Şubat Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 1 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu!

01.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:03
1 Şubat Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 1 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu!

Kanal D'de Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta 1 Şubat puan durumu belli oldu. 1 Şubat Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz...

1 Şubat Gelinim Mutfakta Puan Durumu ve Gelinim Mutfakta kim birinci oldu soruları cevap buldu! Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfak'ta Seda Sayan'ın sunumuyla sürprizlere ve lezzetli yemeklere devam ediyor. Gelinim Mutfakta 1 Şubat puan durumu kayınvalideler tarafından belirlendi. Her gün bir kişi çeyrek altını almaya hak kazanırken bugün çeyrek altını kim aldı merak ediliyor. Peki, 1 Şubat Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 1 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu!

1 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasına geçen hafta elenen Sibel'in elenmesinin ardından bu hafta yeni bir yarışmacı dahil oldu. Ayten, ilk haftanın ilk gününe yüksek puanlarla başladı. Gelinim Mutfakta puan durumu şu şekilde oldu:

Zeynep: 15

Aysun: 20

Ayten: 18

Esin: 10

Buna göre, Gelinim Mutfakta günün birincisi 20 puanla Aysun oldu!

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