1 Ocak marketler kaçta açılıyor? 1 Ocak'ta bakkallar, manavlar, fırınlar açık olacak mı? A101, BİM, ŞOK 1 Ocak 2021'de marketler açık mı?
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1 Ocak marketler kaçta açılıyor? 1 Ocak'ta bakkallar, manavlar, fırınlar açık olacak mı? A101, BİM, ŞOK 1 Ocak 2021'de marketler açık mı?

31.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:55
1 Ocak marketler kaçta açılıyor? 1 Ocak'ta bakkallar, manavlar, fırınlar açık olacak mı? A101, BİM, ŞOK 1 Ocak 2021'de marketler açık mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık itibariyle 4 Ocak'a kadar sokağa çıkma yasağı ve kısıtlaması getirildi. Bu doğrultuda vatandaşlar gündelik yaşamlarını ilgilendiren sorular sormaya ve araştırmaya başladılar. Peki 1 Ocak marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK 1 Ocak 2021'de marketler açık mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 31 Aralık 2020 21:00'dan 4 Ocak 2021 05:00'e kadar Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu doğrultuda vatandaşlar gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için marketlere, manavlara ve bakkallara gidip gidemeyeceklerini merak ediyorlar. Peki 1 Ocak marketler açık mı? A101, BİM, ŞOK 1 Ocak 2021'de marketler açık mı?

1 OCAK YILBAŞI'NDA MARKETLER AÇIK MI?

1 Ocak 2021 sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Bunun üzerine vatandaşlar 1 Ocakta marketler açık mı diye merak ediyor. Daha önceki haftalarda uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kuralları ve esasları 1, 2 ve 3 Ocak 2021 tarihlerinde de aynı şekilde geçerli olacak.

1 OCAK MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Geçen haftalardaki market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 10.00 ve 17.00 arasında açık olacaklar. 1 Ocak da dahil yılbaşı sokağa çıkma yasağında 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar hariç araç kullanmamak şartıyla evlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecekler.

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