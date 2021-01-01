1 Ocak bugün marketler, bakkallar açık mı? 1 Ocak marketler kaçta açılacak? A101, BİM, Ş 1 Ocak 2021 Marketler, bakkallar kaçta açılacak?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil, resmi tatilin yanı sıra Bu sene ülkemizde Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı da uygulanıyor. Vatandaşlar da 1 Ocak Cuma günü marketlerin açık olup olmadığı merak ediyor. Peki 1 Ocak marketler bugün açık mı? Marketler, bakkallar, fırınlar kaçta açılacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 31 Aralık 2020 21:00'dan 4 Ocak 2021 05:00'e kadar Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu doğrultuda vatandaşlar gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için marketlere, manavlara, fırınlara, kasaplara ve bakkallara gidip gidemeyeceklerini merak ediyor. Peki 1 Ocak market, bakkal bugün açık mı? Marketler, bakkallar kaçta açılacak? 1 Ocak Yılbaşı yasağında marketler açık olacak mı?

1 OCAK YILBAŞI'NDA MARKETLER, BAKKALLAR AÇIK MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Ocak 2021 sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı genelgesinde duyuruldu. Bunun üzerine vatandaşlar 1 Ocakta marketler açık mı diye merak ediyor. Daha önceki haftalarda uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kuralları ve esasları 1, 2 ve 3 Ocak 2021 tarihlerinde de aynı şekilde geçerli olacak. Yani 1 Ocak Yılbaşında marketler, fırınlar, bakkallar, manavlar ve kasaplar belli saatlerde hizmet verecekler.

1 OCAK MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Bu hafta da, yani 1, 2 ve 3 Ocak'ta da geçen haftalarda olduğu gibi market, bakkal, manav, kasap, fırın ve kuruyemişçiler saat 10.00 ve 17.00 arasında açık olacaklar. 1 Ocak da dahil yılbaşı sokağa çıkma yasağında (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar hariç araç kullanmamak şartıyla evlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecekler.