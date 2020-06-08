1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı
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1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı

Canlı yayında takipçisine hakaret ettikten sonra 1 milyon takipçili Instagram hesabı kapanan Taha Duymaz, bir hesap daha açtı ancak bu hesabı da kapatıldı. Twitter'dan açıklama yapan Duymaz, "Artım gücüm kalmadı" dedi.

1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı
08.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:06

Mütevazı mutfağında çektiği yemek videolarıyla ünlenen ve Instagram'da 1 milyon takipçiye ulaşan Taha Duymaz'ın geçtiğimiz gün Instagram hesabı kapatıldı. Takipçisine hakaret ettikten sonra yoğun şikayet alan Duymaz, hesabını kaybettikten sonra Instagram'da bir kez daha hesap açtı ancak bu hesabı da kapatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Duymaz, "Artık gücüm yetmeyecek" dedi.

Maddi imkansızlıklar içerisinde videolarını çeken Taha'ya destek verenler olduğu kadar insanların duygularını sömürdüğünü iddia ederek eleştirenler de mevcut. Yoğun eleştiriler sonrası sinirlerine hakim olamayan Taha, geçtiğimiz gün Instagram'da açtığı canlı yayında gelen yorum üzerine takipçisine hakaret etti.

1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı

SÖZLERİ PAHALIYA PATLADI

Taha'nın sözleri pahalıya patladı ve Instagram hesabı kapatıldı. Bu gelişme sonrası bir hesap daha açan Taha Duymaz, bir darbe daha yedi ve ikinci hesabı da kapatıldı. Duymaz, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yeni açtığım hesabıda kapattılar galiba artık gücüm yetmeyecek" dedi.

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