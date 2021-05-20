'1 milyon Mehmet' ile Cihangir'in gülümseten korona virüs diyalogu
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'1 milyon Mehmet' ile Cihangir'in gülümseten korona virüs diyalogu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Kar - Haberler | Güncel

'1 milyon Mehmet' ile Cihangir'in gülümseten korona virüs diyalogu 'Ankara beni bulsun' çıkışıyla gündem olan ve bir anda sosyal medya fenomeni haline gelen Cihangir Göktaş ile Mersin'de '1 milyon Mehmet' olarak bilinen Mehmet Bucak'ın sosyal medyada yayınlanan 'korona virüs' diyaloğu,...

'1 milyon Mehmet' ile Cihangir'in gülümseten korona virüs diyalogu

'Ankara beni bulsun' çıkışıyla gündem olan ve bir anda sosyal medya fenomeni haline gelen Cihangir Göktaş ile Mersin'de '1 milyon Mehmet' olarak bilinen Mehmet Bucak'ın sosyal medyada yayınlanan 'korona virüs' diyaloğu, izleyenlere keyifli anlar yaşattı

MERSİN - 'Ankara beni bulsun' çıkışıyla Türkiye'nin gündemine gelen ve bir anda sosyal medyada fenomen olan Cihangir Göktaş ile Mersin'de '1 milyon Mehmet' olarak bilinen Mehmet Bucak'ın sosyal medyada yayınlanan 'korona virüs' diyalogu, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Bir sokak röportajı sırasında 'Ankara beni bulsun' çağrısında bulunduktan sonra İçişleri Bakanlığının talimatıyla 48 yaşında kimlik sahibi olan ve sosyal medyada 'Cihangir Kenndy' olarak bilinen Cihangir Göktaş ile yine 200 binin üzerinde takipçisi bulunan Mersinli namı diğer '1 milyon Mehmet' olarak bilinen Mehmet Bucak, bir giyim mağazasında bir araya geldi. İki sosyal medya fenomeninin 'korona virüs' üzerine yaptığı gülümseten diyalogu, izleyenleri kahkahaya boğdu.

İkilinin sosyal medyada yayınlanan sohbetinde, korona virüsün Çinlilerin fare ve yarasa yemesinden dolayı ortaya çıktığı öne sürüldü. "Çinliler fare ve yarasa yediler, bütün insanlar orada öldü" diyen Mehmet Bucak, "Canlı canlı fare yediler. Evet gözümün önünde canlı canlı fare yediler. Bir de yılan. Yarasa ile fare yenir mi ya" diye sordu. "Allah Allah" deyip kafasını sallayan Cihangir ise "Ben böyle bir şey duymadım" şeklinde yanıt verdi.

İkilinin 'zengin' ve 'gariban' konusunda devam eden sohbeti sırasında Mehmet Bucak, Cihangir'e 20 lira para verirken, sohbet farklı konularda devam etti.

'1 milyon Mehmet' ile Cihangir'in gülümseten korona virüs diyalogu
'1 milyon Mehmet' ile Cihangir'in gülümseten korona virüs diyalogu
'1 milyon Mehmet' ile Cihangir'in gülümseten korona virüs diyalogu
'1 milyon Mehmet' ile Cihangir'in gülümseten korona virüs diyalogu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Kar

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