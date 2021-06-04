1 metreküp doğal gaz kaç tl? Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? 1 m3 doğal kaz ne kadar ediyor?

Doğal gaz kokusunda yaşanan gelişmeler ülke gündeminin ana maddesi haline geldi. Peki, doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz kaç lira? 1 metreküp doğal gaz kaç dolara eşit?