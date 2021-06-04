1 metreküp doğal gaz kaç tl? Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? 1 m3 doğal kaz ne kadar ediyor?
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1 metreküp doğal gaz kaç tl? Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? 1 m3 doğal kaz ne kadar ediyor?

1 metreküp doğal gaz kaç tl? Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? 1 m3 doğal kaz ne kadar ediyor?
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Doğal gaz kokusunda yaşanan gelişmeler ülke gündeminin ana maddesi haline geldi. Peki, doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz kaç lira? 1 metreküp doğal gaz kaç dolara eşit?

Doğal gaz arama faaliyetlerinin ülke gündemi haline gelmesiyle doğal gaz ile ilgili konular vatandaşların merak konusu oldu. 1 metreküp doğal gaz kaç lira? Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar gibi konular araştırıldı. Peki, doğal gaz fiyatları ne kadar?

1 METREKÜP DOĞAL GAZ KAÇ LİRA? (GEÇEN SENENİN FİYATLARI)

1. kademe konut abonesi

Abone grubu

İstanbul: 1,5225639968 TL

Ankara: 1,594353 TL

Bursa: 1,463525 TL

Kocaeli: 1,435691 TL

İzmir: 1,566279 TL

1 m3 DOĞAL KAZ NE KADAR EDER?

EPDK'nın tebliğde belirttiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir.

Doğal Gaz (1 m3 = 10,64 kWh)

İGDAŞ DOĞAL GAZ FİYATI

01/08/2020 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.

Abone Doğalgaz Satış Fiyatı:

TL/KWH 0,14487359

TL/m3: 1,5414549976

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1 metreküp doğal gaz kaç tl? Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? 1 m3 doğal kaz ne kadar ediyor? - Haberler
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