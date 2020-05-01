1 Mayıs İşçi Bayramı nedir? 1 Mayıs ne demektir? 1 Mayıs neden kutlanır? 1 Mayıs'ın tarihi nedir? 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili her şey!
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1 Mayıs İşçi Bayramı nedir? 1 Mayıs ne demektir? 1 Mayıs neden kutlanır? 1 Mayıs'ın tarihi nedir? 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili her şey!

1 Mayıs İşçi Bayramı nedir? 1 Mayıs ne demektir? 1 Mayıs neden kutlanır? 1 Mayıs'ın tarihi nedir? 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili her şey!
01.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:52

1 Mayıs tüm dünyada kutlanan ve anılan işçi bayramı olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizde de 2009 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı olarak kutlanmaktadır. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir? 1 Mayıs ne demektir? 1 Mayıs neden kutlanır? 1 Mayıs'ın tarihi nedir? 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili her şey!

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de işçi bayramı olarak anılmakta ve kutlanılmaktadır. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı devletimiz tarafından resmi tatil olarak ilan edilmiştir. İlk kez resmi olarak 1923 yılında kutlanmıştır. 1 Mayıs ile ilgili merak edilenler haberimizde.

1 MAYIS NEDİR?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892[1] sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 Mayıs İşçi Bayramı nedir? 1 Mayıs ne demektir? 1 Mayıs neden kutlanır? 1 Mayıs'ın tarihi nedir? 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili her şey!
1 MAYIS KUTLU OLSUN

1 MAYIS TARİHİ

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na Yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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