1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları - 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı sözleri ve şiirleri

Her yıl 1 Mayıs günü çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir? Dünya çapında işçiler tarafından kutlanan birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, Türkiye'de ilk kez 1923 yılında resmi olarak kutlandı. İşte, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı mesajları...

1 Mayıs İşçi Bayramı resimli mesajları! 2008 yılında Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanmasına karar verildi. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile de 1 Mayıs Türkiye'de resmi tatil ilan edildi.

1 MAYIS İŞÇİ VE EMEKÇİ BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İşçi bayramının ortaya çıkışı ilk olarak, 1856 yılında Avustralya Melbourne'de taş ve inşaat işçileri çalışma saatleri nedeniyle bir yürüyüş düzenlemiş ve böylece 1 Mayıs'ın doğuşuna nednenolmuştur. Ardından 1 Mayıs 1886 yılında Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu öncülüğünde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi.

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı şiirleri için tıklayın...

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder. -Abraham Lincoln-

Vermeyin insana izin kanması ve susması için, Hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin, Bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler.

Toprak, onu eliyle işleyenlerindir. Emiliano Zapata

ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs'ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.

Birlik ve dayanışma inancıyla emek, barış ve özgürlük mücadelesinde tüm ezilenlerin 1 Mayıs işçi bayramını kutlarım.

Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Sofokles

Tüm farkı yaratan emektir. John Locke

Özgür ve eşit bir gelecek için mücadele verdik, elbet bir gün güneş doğacak ve karanlıktan aydınlığa çıkacağız. Güzel günler göreceğiz çocuklar. 1 Mayıs İşçi ve Emekçinin Bayramı Kutlu Olsun.

1 Mayıs'ın ülkemizde ve dünyada anlamına uygun olarak dostluk, dayanışma ve bayram havası içerisinde kutlanmasını diliyor, sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.

Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (J. T. Motley)

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