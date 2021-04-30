1 Mayıs'ı işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı

Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Daha neler duyacağım?

Erdoğan bir ilçe için talimat verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor

1 Mayıs'ı işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı Balıkesir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı.

1 Mayıs'ı işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı

BALIKESİR - Balıkesir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı.

Kentte işçi sendikaları kutlama için Belediye-İş Sendikası binasını tercih etti. Programda sendika başkan ve temsilcileri basın açıklaması yaptı.

Memur sendikaları ise meydanda bir program gerçekleştirdi. Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda düzenlenen açıklamaya DİSK, TMMOB, Türk Tabipler Birliği, KESK, Birleşik Kamu-İş gibi memur ve kamu çalışanı temsilcileriyle CHP, HDP ve Yeşil Sol Parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN KÜÇÜKAKMAN