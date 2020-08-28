1 Mayıs 2021 hangi güne denk geliyor? 1 Mayıs 2021 İşçi Bayramı tatil günü ne zaman, resmi tatil mi? Her sene 1 Mayıs günü ülkemizde İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanmaktadır. 1 Mayıs günü normalde resmi tatildir. Fakat insanlar 2021 yılı içerisinde 1 Mayıs'ın hangi güne denk geldiklerini merak ediyorlar. Peki 1 Mayıs günü resmi tatil mi olacak? 2021 yılında hangi güne denk geliyor?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm dünyada ve ülkemizde kutlanmaktadır. 1 Mayıs günü tüm dünyada işçi ve emekçiler tarafından kutlanmaktadır. 1 Mayıs birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak geçmektedir. Peki 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

1 MAYIS GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü'dür. 1 Mayıs günü resmi tatil günüdür. Her sene olduğu gibi 2021 yılında da 1 Mayıs günü resmi tatil günüdür. 2021 yılı içerisinde 1 Mayıs Cumartesi gününe denk gelmektedir.

1 MAYIS 2021 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Mayıs 2021 = Cumartesi günüdür.

1 Mayıs 2021 yılı içerisinde Cumartesi gününe denk gelmektedir. Haliyle 2021 yılında 1 Mayıs Cumartesi günü resmi tatildir. Normalde bazı iş yerlerinde Cumartesi günü yarım gün çalışma vardır. Fakat 2021 yılı için 1 Mayıs cumartesi tamamen tatildir.

1 MAYIS NE ZAMAN RESMİ TATİL İLAN EDİLMİŞTİR?

22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. Yani 2009 yılından bu yana 1 Mayıs resmi tatil günüdür. 2021 yılındaki 1 Mayıs 12. resmi tatil günü olacaktır.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NEDİR?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI GÜNÜ TARİHÇESİ

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü" olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

2021 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı : 1 Ocak 2021 Cuma günü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı : 23 Nisan 2021 Cuma günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü : 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü

Ramazan Bayramı Arefesi : 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü (Yarım gün çalışma vardır.)

Ramazan Bayramı 1. gün : 13 Mayıs 2021 Perşembe günü

Ramazan Bayramı 2. gün : 14 Mayıs 2021 Cuma günü

Ramazan Bayramı 3. gün : 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı : 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü : 15 Temmuz 2021 Perşembe günü

Kurban Bayramı Arefesi : 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü (Yarım gün çalışma vardır.)

Kurban Bayramı 1. gün : 20 Temmuz 2021 Salı günü

Kurban Bayramı 2. gün : 21 Temmuz 2021 Çarşamba günü

Kurban Bayramı 3. gün : 22 Temmuz 2021 Perşembe günü

Kurban Bayramı 4. gün : 23 Temmuz 2021 Cuma günü

30 Ağustos Zafer Bayramı : 30 Ağustos 2021 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı Bir Önceki Gün : 28 Ekim Perşembe günü(Yarım gün çalışma vardır.)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı : 29 Ekim 2021 Cuma günü