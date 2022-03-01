1 Mart Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL (Haberler.com) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Mart Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 12317643

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, AHENK, BAYKAN, BAĞIŞ, BEDRİYE, BEHLÜL, BELEDİYE, BERKAY, BOĞAÇHAN, BİLKAN, BİRTAN, DAL, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DÜLDÜL, DÜZLÜK, ERSEVEN, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESTERGON, FATİH, GENÇ OSMAN, GÜZEL, GÜÇ, KADIOĞLU, KARATAY, KUŞDİLİ, KÖPRÜLÜ, MÜLK, NAZENİN, NENE HATUN, NURSU, NURÇİN, NİŞAN, OFLAZ, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SELMAN, SUNGUR, TAHTAKALE, TEPEÖREN, TÖRE, TÜRKER, YENİBAYIR, YUSUFELİ, ZÜLAL, ÖYKÜM, ÖZHAN, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHİKA sk/ İSLAMBEY mah FATİH, GÜLCÜ, YILDIRIM BEYAZIT sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 561/2. sk bölgelerinde 01/03/2022 01:00:00 - 01/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12380316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah FATİH sk bölgelerinde 01/03/2022 09:30:00 - 01/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım/ Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 12317455

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, ALAYBEY, BAHÇELER, ERAY, ERZİNCAN, FESTİVAL, GÜÇBİRLİĞİ, GÜĞÜMLÜ, IŞIKLI, NURTAÇ, SEVİLEN, SULH, TÜMLEÇ, YADİGAR, YALIN, ZEMHERİ, ÇAMPARK, ÖZOĞUL sk bölgelerinde 01/03/2022 01:00:00 - 01/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12340316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ATLAS, BAYRAKLI, BEYHUDAR, BUĞRA, CAZİP, CAZİP ÇIKMAZI, CESARET, COŞKUN, CİVANMERT, DALYAN, DALYAN ÇIKMAZI, DERE ÇIKMAZI, DOĞU, DUYAN, FAYDA, FERAH, GÜRBÜZ, HAK, HAYRAN, KANAAT, KEREM, MENGEN, SUYOLU, TALATPAŞA, TUĞ, UYANIK, VAN, ÖZKAN, ÜLKÜ, İLKYAZ, İMREN sk/ YAHYA KEMAL mah GÜNIŞIĞI, İMREN, ŞUBAT sk/ ŞİRİNTEPE mah AZİM sk bölgelerinde 01/03/2022 10:00:00 - 01/03/2022 15:45:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317461

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah MEMBA, OTAĞ, ÇINARCIK, ÇİÇEK sk bölgelerinde 01/03/2022 10:00:00 - 01/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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