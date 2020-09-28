1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı
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1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı

28.09.2020 11:19 | Son Güncelleme: 28.09.2020 11:44

Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kazanın, canlı yayın yapılırken meydana geldiği ortaya çıktı. Araçta oyun havası eşliğinde yolculuk yapanlar, sürücünün virajı alamamasıyla çığlıklar atmaya başladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kaza anının canlı yayın yapılırken yaşandığı ortaya çıktı. Yaralılardan birinin sosyal medya hesabından canlı görüntü paylaştığı esnada yaşanan kazada araç içerisinde korku ve panik anı videoyu izleyen yüzlerce kişiye canlı olarak yansıdı.

ŞARAMPOLE YUVARLANDILAR

Kaza, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Çobankaya rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çobankaya köyünden Şuhut istikametine seyir halinde bulunan Mustafa Ç., idaresindeki 35 GT 812 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada Mustafa Ç., Tülin A., Ümmühan A. ve Mehmet A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma trafik ekipleri aramasının ardından olay yerine hava ambulansı sevk edildi. Yaralıları kurtarmak için zamanla yarışan hava ambulansı karayoluna inerek yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Hastanesi'ne sevk etti. Yaralılardan durumu ağır olan Ummuhan A. olay yerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 2 kişinin ise tedavisi sürerken kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ ÇIĞLIKLARLA SON BULUYOR

Kaza esnasında yaralılardan birinin sosyal medyadan canlı yatın yaptığı esnada kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Görüntüde araç içerisinde oyun havası müziği çaldığı ve otomobil içerisindekilerin hayli mutlu oldukları görülüyor. Şoför Mustafa Ç.'nin önündeki kamyonu solladıktan sonra bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ardından önce bariyerlere çarpması ardından devrildiği gözleniyor. Kaza esnasında araç içerisindekileri korku ve panikle çığlık atmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP DİKİCİ

Haber Yorumları (4)
TAHTAKURUSU: teknoloji yokken 90 lar 80 ler ne güzeldi. Şimdi bir sosyal medya furyası başladı ki sorma gitsin. Cepteki telefonlardan 1 alo diyip 1000 resim videoya bakıyoruz. E cep telefonu ne oldu şimdi, iletişim aracı mı?
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CANLI YAYIN: Giderken son şakasını yaptı teyze
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FURKAN CELEP: Doğal seçilim :)
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