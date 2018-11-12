1 Kişinin Öldüğü, 4 Kişinin Yaralandığı Silahlı Kavga Kamerada
Adana'da 2 bin 500 liralık komisyon nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgaya karışanların birbirlerine sopalar ve taşlarla saldırdığı, ardından da silahların çekildiği görüldü.
Adana'da 2 bin 500 liralık komisyon nedeniyle çıkan ve 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına yol açan kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kavgaya karışanların birbirlerine sopalar ve taşlarla saldırdığı, ardından da silahların çekildiği görüldü.
EMLAKÇI, 2 BİN 500 LİRAYI ALAMADI
Olay, 5 Kasım'da Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Emlakçı Ulaş Can B. (34) iddiaya göre, Muhittin B.'ye (37) kiraladığı bir iş yerinden komisyonu olan 2 bin 500 lirayı alamadı.
İKİ GRUP ARASINDA SOPA VE SİLAHLI KAVGA ÇIKTI
Taraflar arasında bu yüzden telefonda çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ulaş Can B., beraberindeki Burak Nuri O. (31), Murat B. (44), Ramazan B. (35) ile birlikte Muhittin B.'nin metal sanayide bulunan iş yerine geldi. Otomobilden inen Ulaş Can B. ve beraberindekiler, burada bulunan, Özcan E. (20), Burhan E. (27) ve Mehmet Akif Yıldız'a (26) saldırdı.
İki gurup arasında sopa ve silahlı kavga çıktı.
1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI
Çatışma sonunda Mehmet Akif Yıldız başından vurularak öldürülürken 4 kişi yaralandı. Polis, bölgede yaptığı incelemede 30'a yakın boş kovan buldu. Ayrıca, çevredeki iş yerlerine çok sayıda merminin isabet ettiği belirlendi.
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gruptan 8 kişiyi gözaltı aldı. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Özcan E., Ramazan B., Ulaş Can B. ve Emrah N. tutuklandı.
ÖNCE SOPA VE TAŞ, ARDINDAN SİLAH
Öte yandan olayın güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Kamera kayıtları göre iş yerinin önüne gelen kişiler ile iş yerinden çıkan kişiler arasında arbede yaşanıyor. Bu sırada belindeki tabancasını çeken bir kişi, iş yerinden elinde sopayla çıkan başka bir kişi tarafından etkisiz hale getirilip, tabancayı düşürüyor. Elinde sopa olan kişi de yerdeki tabancayı alıp, otomobilin altına atıyor. Yerde yatan iki kişiye sopalarla acımasızca vurulurken, kalabalıktan bir kişi otomobile binip, olay yerinden uzaklaşıyor. Otomobil gittikten sonra yerde açığa çıkan tabancayı gören kırmızı giysili kişi ise silahı alıyor. Kalabalık, bir süre kamera açısından çıkıyor. Daha sonra eli sopalı kişiler, koşarak iş yerine geliyor. Bu sırada kırmızı giysili kişi, karşı taraftan bir kişiyi ayağından vuruyor. Kırmızılı kişi de ayağından yaraladığı kişi tarafından vuruluyor. Tabancayı kırmızılı kişiden alan başka biri, iş yerine koşanların üzerine ateş açıyor ve Mehmet Akif Yıldız'ı kafasından vuruyor. Yıldız'ın yere yığılmasının ardından, şüpheliler olay yerinden kaçıyor.
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yazık ya bir insan öldü 2500 tl için ne kadar aptal insanlarsınız bu adanaya yapılacak bişey yok mu aldı başını gidiyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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adaletin yapacağı tek celsede en üst sınırdan cezayı basmak. . . vergilerimizi boşa harcamamak. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adana Texas City Adana acayip bi yer Arkadaş Adamlar sevdimi ölümüne seviyor uyuz oldumu da İşin bitti oyarlar yani (Vendetta) ya göre yaşıyorlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ŞU GÖRÜNTÜLER TOPLUMUMUZUN NEREYE GİTDİĞİNİN GÖSDERGESİDİR. OKUTULUYOR AMMA EĞİTİLMİYORUZ;ADAM GİBİ EĞİTİM ALAMIYOR, İNSAN YETİŞTİRMİYOR, İNSAN YETİŞTİREMİYORUZ. İNSAN GAVURA BİLE BÖYLE DEVRANMAZ, DAVRANAMAZ. İÇİMİZDEN DİN İMAN VEL HAYA KALMAMIŞ . HERKES HER ŞEYİ KENDİNE HAK GÖRÜYOR HALBUKİ DİNİMİZ NE EMREDİYOR BİLEN YOK BAKAN YOK . VARSADA YOK , YOKSADA KENDİ NEFSİMİZ. AMMA GİDİŞAT IN GÖTÜRECEĞİ YER CEHENNEM DUR :Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Tabancayı çekmeden önce bir pazarlık yapsalardı belki indirirdi. Ama orası Adana olduğu için olmamış.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır