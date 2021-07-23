1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA ESKİ DAMAT VE AİLESİ ADLİYEDE
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1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA ESKİ DAMAT VE AİLESİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, velayeti annelerinde olan çocuklarını almak için gittiği evde eski kayınpederi Süleyman Olgun'u öldürüp 4 kişiyi yaralayan İbrahim Gül ile bu sırada yanında olan annesi, babası ve kız kardeşi adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, velayeti annelerinde olan çocuklarını almak için gittiği evde eski kayınpederi Süleyman Olgun'u öldürüp 4 kişiyi yaralayan İbrahim Gül ile bu sırada yanında olan annesi, babası ve kız kardeşi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Barış Mahallesi 1818 Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Gül, yaklaşık 2 ay önce boşandığı eşiyle konuşup, velayeti annelerinde olan çocuklarını birkaç günlüğüne almak için ailesiyle beraber eski kayınpederi Süleyman Olgun'un evine gitti. Bu sırada İbrahim Gül ve Süleyman Olgun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İbrahim Gül, Olgun'u bıçakladı. Bayramlaşmak için evde bulunan Olgun'un yakınları dışarı çıktı. Ailenin diğer üyeleri ve İbrahim Gül arasında kavga devam etti. Yaşanan arbedede İlhan Çiçek, Efendi Gürbüz, Nail Olgun ve Cihan Gürbüz aldıkları darbelerle yaralandı. İbrahim Gül, olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Süleyman Olgun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, İbrahim Gül ile olay sırasında yanında olan babası M.G., annesi A.G. ve kız kardeşi H.G.'yi gözaltına aldı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA ESKİ DAMAT VE AİLESİ ADLİYEDE
1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA ESKİ DAMAT VE AİLESİ ADLİYEDE
1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA ESKİ DAMAT VE AİLESİ ADLİYEDE
1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA ESKİ DAMAT VE AİLESİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGADA ESKİ DAMAT VE AİLESİ ADLİYEDE - Haberler
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