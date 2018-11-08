1'inci Hudut Alayı Kilis'e Taşındı

Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay'ında bulunan 1'inci Hudut Alayı Kilis'teki Astsubay Zafer Yılmaz kışlasına taşınırken, sınır hattında Hudut Özel Hareket (HÖH) Komanda Taburu da görevine başladı.

Gaziantep'te konuşulu bulunan 1'inci Hudut Alayına bağlı 3 Hudut Taburundan 2'nini Kilis'te, bir taburun ise Karkamış ile Oğuzeli sınırında bulunması nedeniyle Hudut Alayı Kilis'teki Astsubay Zafer Yılmaz kışlasına taşındı. 2'inci Hudut Tabur Komutanlığının da içerisinde bulunduğu Kilis'teki Astsubay Zafer Yılmaz kışlasına taşınan 1'inci Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan'da Kilis'e gelerek görevine başladı. 1'inci Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan aynı zamandı Garnizon Komutanlığı görevini de üsleneceği bildirildi. 1'inci Hudut Alayının Hatay sınırından başlayarak, Kilis'te ve Karkamış'a kadar olan bölgenin sorumluluk alanında olduğu bildirildi. Ayrıca Suriye sınır hattında görev yapacak olan HÖH Komanda Taburu da Elbeyli ilçesindeki Çıldıroba Üst bölgesinde kurularak görevine başladı. İlerleyen günlerde yeni askeri birliklerin de Kilis'te kurulacağı öğrenildi. - KİLİS