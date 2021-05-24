1 Haziran genelgesi 2021 yayınlandı mı? 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak?

1 Haziran sonrası normalleşme olacağı açıklamaları sonra gözler 1 Haziran Genelgesi'ne çevrildi. Tam kapanma sonrası İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağını bildirdi. Kademeli normalleşme döneminde hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasakları, kafe, düğün salonu, spor salonu gibi işletmelerin kapatılması kararı sürecek. Peki, 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak?

1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacağı takip ediliyor. Yeni normalleşme genelgesine bazı kısıtlamaların süreceği bildirilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ise 1 Haziran sonrası ile ilgili yaptığı açıklamada "1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir." ifadesini kullandı. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız." dedi.

1 HAZİRAN GENELGESİ YAYINLANDI MI?

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.

1 Haziran sonrası için henüz resmi bir genelge yayınlanmadı.



Türkiye genelinde tam kapanma döneminin saat 05.00'te sona ermesinin ardından 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak 15 günlük "kademeli normalleşme" süreci başladı.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Aşılarda hızlanmayı yakaladığımız andan itibaren çok rahat adım atacağımızı ifade edebilirim. 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Şu anda bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldıracak adımları atmak. Amacımız ters bir rüzgarla karşılaşmamak için temizlik, maske, mesafe tüm tedbirleri ortaya koymak." açıklamalarında bulundu.

Yasakların 1 Haziran'dan sonra yeniden revize edilmesi bekleniyor.

1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca toplantının soru-cevap kısmında 1 Haziran'dan sonra normalleşmenin nasıl olacağı ile ilgili soruyu yanıtladı.

Bugünden itibaren 10 binin altına düşen bir vaka sayımız var. Tam kapanmayla birlikte bu düşüş önemli. 63 binden 9 bin 385'e kadar bugün inmiş oldu. Dolayısıyla bizim bundan sonraki süreçte bu kazanımı kaybetmememiz gerekiyor. Artık bu enfeksiyonun, virüsün nasıl bulaştığını bütün vatandaşlarımız biliyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran, bununla birlikte yaygın aşılamayı yaparak bu dönemi normale döndürmek istiyoruz. Yeni dönemde, yani haziran ayı döneminde nasıl bir normalleşme olabileceğiyle ilgili sektörlerle ilgili bir çalışması var, önerisi olacak. Ama genel mantık, daha çok kapatmaktan ziyade kişisel kontrolleri önümüzdeki dönemde aşıyla birlikte sürdürmekten yanayız ve salgını gündemden çıkarmaktan, yaygın aşıyı yapmaktan başka bir gündemimiz de olmayacak.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınına katıldı. 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna Soylu şöyle yanıt verdi;

Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.

* 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz.

* Toplu taşıma konusu yönetemediğimiz alanlardan bir tanesi. Özellikle büyükşehirlerde. Büyükşehirlerle bir işbirliği yapamıyoruz. Kimsenin önüne top bırakmak istemem ama toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik.