1 Haziran'dan yasaklar kalkıyor mu? 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak?

Kademeli normalleşmenin ardından "1 Haziran'dan yasaklar kalkıyor mu? 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak?" Soruları gündeme geldi. u anda vaka sayılarının Türkiye genelinde 100 binde 100 civarında olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yavuz, "Herhangi bir şekilde tam açılma için güvenli bir rakam değil bu. Tünelin ucundaki ışığı ekimde görüyorum" dedi. Peki, Yasaklar ne zaman bitiyor, 1 Haziran'da bitecek mi? Kademeli normalleşmenin ardından yasaklar ne zaman kalkacak?

1 Haziran'dan yasaklar kalkıyor mu? 17 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihleri aralığında kademeli normalleşme süreci yaşanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar geldi ve 1 Haziran sonrası işaret edildi. Bu kapsamda; Kademeli normalleşmenin ardından yasaklar ne zaman kalkacak?

1 HAZİRAN'DA YASAKLAR KALKIYOR MU?

Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınına katıldı. 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna Soylu şöyle yanıt verdi;

Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.

* 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz.

'YAPILANDIRILMIŞ AÇILMA OLMALI'

Bir haftalık rakamlara göre şu anda vaka sayılarının Türkiye genelinde 100 binde 100 civarında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yavuz, "Herhangi bir şekilde tam açılma için güvenli bir rakam değil bu" diyerek 100 binde 10-20 gibi rakamların görülmesi gerektiğini söyledi.

Haziranda 'yapılandırılmış açılma' yapılmasını kaydeden Prof. Dr. Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen sene Haziranda yapıldığı gibi birdenbire değil, kontrollü açılma yapmak zorundayız. Çünkü hala aşıda istediğimiz seviyede değiliz henüz."

YASAKLAR NE ZAMAN KALKAR?

Haziranda gelecek 30 milyon doz aşıyı gerçekten hızlı bir şekilde yapabilirsek yazı çok rahat geçirebileceğimiz söyleyen Yavuz, 120 milyon doz aşının açıklandığı gibi Eylül ayına kadar temin edilmesi halinde ise Türkiye'nin Ekim ayı gibi salgından kurtulabileceğini belirtti:

"Haziranda gelecek 30 milyon doz aşıyı hızla yaparsak biraz daha kontrollü bir şekilde açılmaya gidebileceğiz. Hele ki 120 milyon doz aşı eylüle kadar gelirse, herhalde toplum bağışıklığını sağlamış oluruz ekime kadar. Yani ışığı görüyorum, hatta ekimde görüyorum neredeyse tünelin ucundaki ışığı."