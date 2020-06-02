1 Haziran AVM Ziyaretçi Sayısı Açıklandı!
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1 Haziran AVM Ziyaretçi Sayısı Açıklandı!

Son zamanlarda yeni tip koronavirüs salgınında yaşanan düşüş eğiliminin ardından atılan

1 Haziran AVM Ziyaretçi Sayısı Açıklandı!
02.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:50

Son zamanlarda yeni tip koronavirüs salgınında yaşanan düşüş eğiliminin ardından atılan normalleşme adımları kapsamında, 1 Haziran tarihi itibarıyla pek çok işletme tekrar faaliyete başladı. Bu noktada pek çok kişi, alışveriş merkezlerine olan ilgiyi merak etti. Yeni veriler 1 Haziran AVM ziyaretçi sayısı hakkında merak edilen detayları bizlere sunuyor!

1 Haziran AVM Ziyaretçi Sayısı Ne Kadar?

1 Haziran tarihi itibarıyla ülkemiz genelindeki tüm alışveriş merkezleri kapılarını ziyaretçilere açtı. 11 Mayıs tarihinde 436 alışveriş merkezinden 420'si açıkken, mevcut durumda hepsi açık bulunuyor. Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre 1 Haziran 2020 tarihinde, alışveriş merkezini ziyaret edenlerin sayısı 11 Mayıs 2020 tarihine kıyasla iki kat yükseldi.

11 Mayıs tarihinde alışveriş merkezine gidenlerin sayısı 1,226,000 kişi iken 1 Haziran tarihinde bu sayı 2,600,000 kişi olarak tespit edildi. 11 Mayıs tarihinde alışveriş merkezlerinde yer alan mağazaların yüzde 50 oranındaki kısmı açık iken, 1 Haziran tarihinde mağazaların yüzde 90 oranındaki kısmı açık hale geldi.

Peki siz bu veriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce alışveriş merkezlerinin tekrar aktif hale gelmesi birtakım sorunlara sebebiyet verebilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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