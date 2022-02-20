1. Ermenek Kar Festivali sona erdi

ERMENEK, KARAMAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "İnşallah Ermenek'i başta ülkemiz sonra da tüm dünyada çok daha iyi tanıtarak, değerlerini turizm ürünlerine dönüştürerek, turizm açısından bir cazibe merkezi, dünyanın dört bir yanından insanların merakla gelip gezdiği bir bölge haline zamanla gelecek." dedi.

Alpaslan, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen 1. Kar Festivali'nin kapanışında yaptığı konuşmada, salgın sürecinde bu tür etkinliklerin öneminin bir kez daha çok net bir şekilde görüldüğünü belirtti.

Bu tür etkinliklerin vatandaşların bir araya gelmesinde, sevinçlerin, mutlulukların paylaşılmasında ve kültürel değerlerin yaşatılmasında çok önemli olduğunu vurgulayan Alpaslan, şunları kaydetti:

"Bu etkinlikleri bundan sonra da desteklememiz lazım. Ermenekimiz doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle barındırdığı bir çok özelliğiyle turizm açısından önemli bir değer ifade ediyor. İnşallah Ermenek'i başta ülkemiz sonra da tüm dünyada çok daha iyi tanıtarak, değerlerini turizm ürünlerine dönüştürerek, turizm açısından bir cazibe merkezi, dünyanın dört bir yanından insanların merakla gelip gezdiği bir bölge haline zamanla gelecek. Salgın döneminde bu değerleri çok fazla harekete geçiremedik. İnşallah salgın sonrası bu şirin ilçemiz daha cazip hale gelir. Bunun için de canla başla çalışacağız."

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da Ermenek'in güçlü altyapısıyla, Turkuaz gölüyle, yemyeşil bağ ve bahçeleriyle, bu güzel kayak merkeziyle ülkenin nadide ilçelerinden biri olduğunu ifade etti.

Ermenek Kayak Merkezi'nin şimdiden birçok ziyaretçi ağırladığını ifade eden Elvan, "Bu kayak merkezi gençlik zamanlarımızda hepimizin hayaliydi. Bu gerçekleşti. Burayı tüm halkımız, civar illerden gelen vatandaşlarımız yoğun olarak kullanıyor. Çok sayıda Rus ziyaretçinin buraya geldiğini duydum. Burası çok daha gelişecek. Bu vesileyle Gençlik ve Spor Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Çünkü ne eksiğiminiz varsa ilgilendi." diye konuştu.

Konuşmalardan sonra, Kazancı Belediyesi çalışanları tarafından organize edilen ve yörenin geleneksel oyunlarından olan saya oyunu oynandı, karda güreş, halk oyunları ve kayak gösterileri yapıldı. Çocuklar ve katılımcılar karda kızak yaparak gönüllerince eğlendi.

Etkinliğin sonunda Ermenek Belediyesi tarafından vatandaşlara ekmek arası sucuk ve Ermenek helvası ikram edildi.

Etkinliğe, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, İl Genel Meclisi Başkanı Eyüp Çayır, çevre ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.